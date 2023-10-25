У Держдепі США схвалили продаж Латвії HIMARS та ATACMS

Загальна вартість угоди оцінюється у 220 мільйонів доларів.

Держдепартамент Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення щодо продажу Латвії високомобільних артилерійських ракетних систем M142 (HIMARS) та боєприпасів для них, зокрема, далекобійних ракет ATACMS, інформує ZN.ua.

У заяві йдеться, що уряд Латвійської Республіки звернувся до США з проханням придбати шість високомобільних артилерійських ракетних систем M142 (HIMARS); 12 шестизарядних контейнерів з ракетами M30A2 (GMLRS) та ще 12 контейнерів з ракетами M31A2 (GMLRS-U), а також десять контейнерів із ракетами типу M57 (ATACMS).

Зазначається, що вартість угоди оцінюється у 220 мільйонів доларів США.

"Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки члена НАТО, який є важливою силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", – додали у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні компанія Lockheed Martin, яка виробляє ракетну систему залпового вогню HIMARS, провела випробування нової системи зв'язку. Вона дає змогу боєприпасам цієї РСЗВ уражати рухомі цілі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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