У Польщі створюють "Академію HIMARS" та нову ракетну бригаду

Нещодавно країна отримала американські РСЗВ, які стануть на озброєння нового підрозділу.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рішення про створення "Академії HIMARS" та першої ракетної бригади у складі польського війська. Про це повідомляє офіційний сайт Міноборони країни, інформує ZN.ua.

Таке рішення міністр ухвалив на полігоні Центру підготовки артилерії та озброєння у Куявсько-Поморському воєводстві, де військові проводили показові навчання на пускових установках HIMARS.

Новостворена "Академія HIMARS" обслуговуватиме техніку, яка займатиметься логістикою та обслуговуванням РСЗВ HIMARS, а також сприятиме отриманню національних компетенцій у сфері підготовки спеціалістів і командного складу.

“Академія HIMARS" також буде використовуватися для співпраці з нашими союзниками з країн Балтії, оскільки Естонія, Латвія та Литва також замовили пускові установки Himars у США. Ми відкриті, коли йдеться про навчання, коли йдеться про навчальні курси, які проводитимуться тут, на полігоні в Торуні”, - розповів міністр.

Блащак також повідомив, що новостворена бригада ракетних військ дислокуватиметься у двох місцях: Торуні та Ожиші. Вона підпорядковується 16-й механізованій дивізії Війська Польського.

Міністр нагадав присутнім, що в 2005 році у Польщі був розформований останній підрозділ, який був оснащений радянськими ракетами комплексами “Точка”. З тих пір країна не мала подібного озброєння.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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