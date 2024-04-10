У США представили нову гіперзвукову ракету

На відміну від попередних розробок, вона має "доступну ціну".

© Giancarlo Casem/U.S. Air Force

Американські компанії Lockheed Martin та СoAspire представили нову багатоцільову гіперзвукову ракету Mako. Розробники стверджують, що можуть запропонувати ВМС США надшвидку, доступну зброю з універсальним наведенням, що дає змогу вражати безліч цілей. Про це повідомляється в репортажі британського ЗМІ Naval News, інформує ZN.ua .

"Для ВМС США це багатоцільова система з високими можливостями, високою живучістю і доступною ціною, тож ви триматимете під загрозою безліч цілей за допомогою однієї системи зброї, яка готова вже зараз", — заявив старший менеджер програми Рік Лой.

За словами представників Lockheed Martin, це перший випадок публічної демонстрації даного гіперзвукового зразка зброї з часу початку його розробки у 2016 році.

На демонстраційному відео розробники показали момент запуску цих ракет з винищувача F-35A. При цьому Лой зазначив, що Mako не призначена для програми ВМС США Hypersonic Air Launched Offensive (HALO) Anti-Surface, метою якої є створення висококласного протикорабельного засобу для F/A-18E/F Super Hornets.