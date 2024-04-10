У США представили нову гіперзвукову ракету
На відміну від попередних розробок, вона має "доступну ціну".
Американські компанії Lockheed Martin та СoAspire представили нову багатоцільову гіперзвукову ракету Mako. Розробники стверджують, що можуть запропонувати ВМС США надшвидку, доступну зброю з універсальним наведенням, що дає змогу вражати безліч цілей. Про це повідомляється в репортажі британського ЗМІ
"Для ВМС США це багатоцільова система з високими можливостями, високою живучістю і доступною ціною, тож ви триматимете під загрозою безліч цілей за допомогою однієї системи зброї, яка готова вже зараз", — заявив старший менеджер програми Рік Лой.
За словами представників Lockheed Martin, це перший випадок публічної демонстрації даного гіперзвукового зразка зброї з часу початку його розробки у 2016 році.
На демонстраційному відео розробники показали момент запуску цих ракет з винищувача F-35A. При цьому Лой зазначив, що Mako не призначена для програми ВМС США Hypersonic Air Launched Offensive (HALO) Anti-Surface, метою якої є створення висококласного протикорабельного засобу для F/A-18E/F Super Hornets.
За словами Лоя, спочатку ракети призначалися для ВПС США в рамках програми SiAW. Тобто Mako розроблялася для ударів по ракетних комплексах і системах ППО противника. Крім того, відомо, що дальність дії нової ракети становить 300-350 км.