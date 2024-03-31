Франція оголосила про нову військову допомогу Україні

Йдеться про БТРи, ракети для ППО та боєприпаси з дистанційним керуванням.

Франція оголосила про нову військову допомогу Україні
Фото - Вікіпедія

Франція в рамках нового пакету допомоги передасть Україні сотні одиниць бронетехніки та ракети Aster для ППО. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише Le Monde, інформує ZN.ua.

За словами міністра, Франція передасть ЗСУ стару броньовану техніку, яка "все ще справна", але її збираються замінити більш новою в складі французького війська.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини VAB: це абсолютно необхідно для мобільності військ. Ця стара техніка, яка ще придатна до експлуатації, зможе принести безпосередню користь Україні в значних кількостях. Йдеться про сотні у 2024 році й на початку 2025 року", - каже Лекорню.

Міністр також заявив, що Франція хоче допомогти з посиленням ППО України, тому готує нову партію зенітних ракет Aster 30 для системи ППО SAMP/T, яку раніше передала Італія.

"Окрім цього, ми розробляємо боєприпаси з дистанційним керуванням у дуже стислі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа", - додав міністр.

Підкреслюється, що Париж просить французьку оборонну промисловість виробляти все більше і більше продукції, щоб задовольнити потреби своєї армії та забезпечити довгострокову підтримку Україні.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – WeltУкраїна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt
Зеленський: Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямкуЗеленський: Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку
Британські танки Challenger не підходять для України, і ось докази — ForbesБританські танки Challenger не підходять для України, і ось докази — Forbes
Під час відходу з Авдіївки у полон потрапили 25 українських захисників — головнокомандувач ЗСУПід час відходу з Авдіївки у полон потрапили 25 українських захисників — головнокомандувач ЗСУ
Нацполіція: На сьогодні зниклими безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вважаються 50 150 людейНацполіція: На сьогодні зниклими безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вважаються 50 150 людей
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні почалася демобілізація строковиківВ Україні почалася демобілізація строковиків
Франція створює балтійський антиросійський “фронт” – Financial TimesФранція створює балтійський антиросійський “фронт” – Financial Times
Французька компанія поставить Україні 400 дронівФранцузька компанія поставить Україні 400 дронів
Греція надасть Україні гаубиці часів Другої світової війниГреція надасть Україні гаубиці часів Другої світової війни
Я не зміню своєї думки щодо війни в Україні. Потрібні мирні переговори – ФіцоЯ не зміню своєї думки щодо війни в Україні. Потрібні мирні переговори – Фіцо
"Ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії" – Науседа підтримав розміщення іноземних військ в Україні"Ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії" – Науседа підтримав розміщення іноземних військ в Україні
Польща підтримує перебування військ НАТО в Україні – очільник МЗСПольща підтримує перебування військ НАТО в Україні – очільник МЗС
Британський воєначальник допоміг Україні знищити російські військові кораблі — The TimesБританський воєначальник допоміг Україні знищити російські військові кораблі — The Times
Без допомоги США Україні доведеться обирати міста, які вона зможе утримувати — представниця ПентагонуБез допомоги США Україні доведеться обирати міста, які вона зможе утримувати — представниця Пентагону
Німецькі законодавці "викручують руки Шольцу" щодо надання ракет Taurus Україні — Financial TimesНімецькі законодавці "викручують руки Шольцу" щодо надання ракет Taurus Україні — Financial Times
Последние новости
Подгружаем последние новости