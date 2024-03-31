Франція оголосила про нову військову допомогу Україні

Йдеться про БТРи, ракети для ППО та боєприпаси з дистанційним керуванням.

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Франція в рамках нового пакету допомоги передасть Україні сотні одиниць бронетехніки та ракети Aster для ППО. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише Le Monde, інформує ZN.ua .

За словами міністра, Франція передасть ЗСУ стару броньовану техніку, яка "все ще справна", але її збираються замінити більш новою в складі французького війська.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини VAB: це абсолютно необхідно для мобільності військ. Ця стара техніка, яка ще придатна до експлуатації, зможе принести безпосередню користь Україні в значних кількостях. Йдеться про сотні у 2024 році й на початку 2025 року", - каже Лекорню.

Міністр також заявив, що Франція хоче допомогти з посиленням ППО України, тому готує нову партію зенітних ракет Aster 30 для системи ППО SAMP/T, яку раніше передала Італія.

"Окрім цього, ми розробляємо боєприпаси з дистанційним керуванням у дуже стислі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа", - додав міністр.

Підкреслюється, що Париж просить французьку оборонну промисловість виробляти все більше і більше продукції, щоб задовольнити потреби своєї армії та забезпечити довгострокову підтримку Україні.