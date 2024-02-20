Російська армія знову застосувала отруйні речовини на фронті – Тарнавський

Отруйні речовини скинули з безпілотників.

На запорізькому напрямку, і на Донеччині армія Росії поновила застосування отруйних речовин.Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram.

За даними командувача, зафіксовано 4 скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії.

“В операційній зоні ОСУВ “Таврія” противник за минулу добу скоротив активність авіації – завдав лише 2 авіаудари, але провів 42 бойових зіткнення та вчинив 1040 артобстрілів”, – розповів Тарнавський.

За його словами, ситуація на фронті залишається контрольованою. Втрати росіян минулої доби склали – 644 особи. Також окупанти втратили 47 одиниць озброєння та військовій техніці, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 272 БпЛА різних типів.


Андрій Стадник, ZN.ua





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