У Держдепі прокоментували затримання росіянам судна Sukru Okan

Там назвали дії Москви "неприйнятною ескалацією".

Заяви Росії про те, що всі судна, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів, є неприйнятною ескалацією, наголосив речник Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу в понеділок, 14 серпня, інформує ZN.ua .

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«Це, на наш погляд, неприйнятна ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене», — заявив речник.

Він додав, що, за даними Міністерства закордонних справ України, з моменту припинення участі Москви в Чорноморській зерновій ініціативі, Росія атакувала 26 об'єктів портової інфраструктури та знищила понад 220 тисяч тонн зерна.

За його словами, Сполучені Штати продовжують уважно стежити за цією ситуацією.

«Ми, безумовно, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої цілі щодо українських зернових об'єктів, включивши до них напади на цивільні судна у Чорному морі», — додав Пател, наголосивши, що Росія повинна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.

«Це те, що, як ми знаємо, працює. Це спрацювало на понад 32 млн тонн зерна. І це відіграло важливу роль у стабілізації світових цін, а також стало ключовим фактором того, щоб зерно потрапляло туди, куди йому потрібно потрапити», — сказав Пател.

Міністерство оборони РФ заявило, що 13 серпня російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь, оскільки капітан корабля Sukru Okan під прапором республіки Палау, що прямував до українського порту Ізмаїл, нібито не відреагував на прохання зупинитися для огляду. У Москві стверджують, що після огляду судна воно продовжило шлях.

Водночас, у міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm із посиланням на моряків одного з суден у морі, які чули в ефірі погрози російського корабля, заявили, що заява міністерства оборони Росії про зупинку та огляд суховантажного судна Sukru Okan виявилася брехнею: як вказали моряки, судно Sukru Okan не підкорилося вимогам росіян призупинити рух, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини. Жодного гелікоптера, за словам джерела, не було і попереджувальних пострілів теж. Були лише погрози росіян у радіоефірі.

Міністерство закордонних справ України засудило провокативні дії Російської Федерації в Чорному морі щодо судна Sukru Okan.