У МВС назвали число знайдених катівень і місць несвободи, влаштованих росіянами
Ще одне з таких місць нещодавно виявили в Бучі на Київщині.
Співробітники Національної поліції виявили на території України 80 катівень і місць несвободи, які створили російські військові під час окупації, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко у ході зустрічі зі спеціальною доповідачкою Організації Об'єднаних Націй Еліс Джіл Едвардс, інформує
За даними
"Ми не можемо забувати, що чимало військовослужбовців та рятувальників досі перебувають в полоні. А рідні цих людей не мають належного доступу до інформації відносно їх утримання. У російській неволі перебувають і цивільні. Фактично вони є заручниками. Усі ці питання потребують особливої уваги міжнародного співтовариства", – наголосила Павліченко.