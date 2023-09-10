У МВС назвали число знайдених катівень і місць несвободи, влаштованих росіянами

Ще одне з таких місць нещодавно виявили в Бучі на Київщині.

Співробітники Національної поліції виявили на території України 80 катівень і місць несвободи, які створили російські військові під час окупації, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко у ході зустрічі зі спеціальною доповідачкою Організації Об'єднаних Націй Еліс Джіл Едвардс, інформує ZN.ua .

За даними пресслужби МВС, нещодавно слідчі знайшли ще одну катівню у звільненому минулого року місті Буча Київської області. З 3 до 7 березня 2022-го загарбники незаконно утримували там 151 людину. Заручникам відмовляли у наданні ліків, їжі та води.

"Ми не можемо забувати, що чимало військовослужбовців та рятувальників досі перебувають в полоні. А рідні цих людей не мають належного доступу до інформації відносно їх утримання. У російській неволі перебувають і цивільні. Фактично вони є заручниками. Усі ці питання потребують особливої уваги міжнародного співтовариства", – наголосила Павліченко.