Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру і відмовити Україні у вступі до НАТО – Орбан

Глава угорського уряду стверджує, що "Україна перебуває на шляху до програшу у війні".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Заходу потрібно "укласти угоду з Путіним", а також не допустити вступ України до НАТО. Про це він розповів в інтерв’ю колишньому провідному Fox News Такеру Карлсону, інформує ZN.ua .

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Орбан стверджує, що Україна перебуває на шляху до програшу у війні через те, що російські війська переважають за чисельністю.

"Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб забезпечити безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО", – зазначив Орбан

За його словами повернення Криму, який Росія окупувала у 2014 році, до повномасштабного вторгнення в Україну минулого року, було "цілком нереалістичним". Він також сказав, що найкращим шансом на мир є повернення до влади колишнього президента США Дональда Трампа та припинення військової підтримки України.

Глава угорського уряду розповів, що намагався заблокувати допомогу ЄС, відмовлявся постачати зброю Києву та неодноразово заявляв, що контрнаступ України приречений на провал.

Уряд Орбана також уклав угоди з Росією в галузі енергетики, постачання газу та просування будівництва атомної електростанції під керівництвом Росії, незважаючи на позицію щодо ЄС та НАТО.

Орбан також називав режим Путіна моделлю, на якій він побудував те, що він називає "неліберальною демократією", що протистоїть мультикультурним цінностям ЄС.

Раніше Президентка Угорщини Каталін Новак, яка напередодні відвідала Україну, закликала президента нашої держави Володимира Зеленського до початку переговорів з Росією.