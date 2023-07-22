У Великій Британії назвали вулицю на честь Зеленського

Посол Пристайко дізнався про своє звільнення в дорозі на відкриття.

На честь українського президента Володимира Зеленського у британському місті Харлоу відкрили вулицю, яка отримала назву «П’ята авеню – авеню імені Зеленського». Про це повідомляє ВВС, інформує ZN.ua .

© Simon Dedman/BBC

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко мав бути присутнім на відкритті. Однак по дорозі він дізнався про своє звільнення. Про що розповів у коментарі " Суспільному ".

Депутат Роберт Халфон, який був присутній на відкритті, заявив, що місто стало відповідним місцем для вшанування лідера України, тому що Харлоу було збудовано для багатьох переміщених лондонських сімей після Другої світової війни.

"Нове місто Харлоу виникло, як фенікс з попелу", - сказав він в Ессексі в п'ятницю.

"Ми хотіли показати українцям, що можна зробити: щойно вони переможуть Росію, що є надія, є можливості, що вони будуть мати нові гарні міста".

Він також похвалив місцевих жителів, які допомогли розмістити та підтримати приблизно 70 українських біженців після вторгнення Росії.

Президент України Володимир Зеленський 21 липня звільнив Вадима Пристайка з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади постійного представника України при Міжнародній морській організації за сумісництвом.

Звільнення відбулося через тиждень після того, як Пристайко в ефірі Sky News назвав слова президента Зеленського щодо ранкових подяк британському міністру оборони Бену Воллесу «нездоровим сарказмом».