У Великій Британії назвали вулицю на честь Зеленського

Посол Пристайко дізнався про своє звільнення в дорозі на відкриття.

На честь українського президента Володимира Зеленського у британському місті Харлоу відкрили вулицю, яка отримала назву «П’ята авеню – авеню імені Зеленського». Про це повідомляє ВВС, інформує ZN.ua.

У Великій Британії назвали вулицю на честь Зеленського
© Simon Dedman/BBC

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко мав бути присутнім на відкритті. Однак по дорозі він дізнався про своє звільнення. Про що розповів у коментарі "Суспільному".

Депутат Роберт Халфон, який був присутній на відкритті, заявив, що місто стало відповідним місцем для вшанування лідера України, тому що Харлоу було збудовано для багатьох переміщених лондонських сімей після Другої світової війни.

"Нове місто Харлоу виникло, як фенікс з попелу", - сказав він в Ессексі в п'ятницю.

"Ми хотіли показати українцям, що можна зробити: щойно вони переможуть Росію, що є надія, є можливості, що вони будуть мати нові гарні міста".

Він також похвалив місцевих жителів, які допомогли розмістити та підтримати приблизно 70 українських біженців після вторгнення Росії.

Президент України Володимир Зеленський 21 липня звільнив Вадима Пристайка з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади постійного представника України при Міжнародній морській організації за сумісництвом.

Звільнення відбулося через тиждень після того, як Пристайко в ефірі Sky News назвав слова президента Зеленського щодо ранкових подяк британському міністру оборони Бену Воллесу «нездоровим сарказмом».


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Російські диверсанти пробували прорватись через північний кордонРосійські диверсанти пробували прорватись через північний кордон
Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без РосіїЗеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії
Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"
Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угодиКулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угоди
Блок рекламы


Похожие новости
Офіцери РФ незадоволені Шойгу та Гєрасімовим — розвідка БританіїОфіцери РФ незадоволені Шойгу та Гєрасімовим — розвідка Британії
Бен Воллес може залишити посаду міністра оборони БританіїБен Воллес може залишити посаду міністра оборони Британії
У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які намагалися перетнути кордон з підробленими документамиУ ДПСУ назвали кількість чоловіків, які намагалися перетнути кордон з підробленими документами
"Нездоровий сарказм" – посол України у Британії прокоментував слова Зеленського про щоранкові подяки Бену Воллесу"Нездоровий сарказм" – посол України у Британії прокоментував слова Зеленського про щоранкові подяки Бену Воллесу
У Чехії назвали Росію джерелом загроз на найближчі десятиліттяУ Чехії назвали Росію джерелом загроз на найближчі десятиліття
У Київраді хочуть перейменувати вулицю на честь ексмера Омельченка. Кличко підтримав петицію проти цьогоУ Київраді хочуть перейменувати вулицю на честь ексмера Омельченка. Кличко підтримав петицію проти цього
МЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати УкраїнуМЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати Україну
На фоні знищення Каховської ГЕС Ердоган переконував Зеленського перейти до переговорів з РФНа фоні знищення Каховської ГЕС Ердоган переконував Зеленського перейти до переговорів з РФ
Командування РФ зберегло частину "елітних" десантників. Їх кидають у Бахмут — розвідка БританіїКомандування РФ зберегло частину "елітних" десантників. Їх кидають у Бахмут — розвідка Британії
Мєдвєдєв заявив, що будь-яка посадова особа Британії може розглядатися як легітимна цільМєдвєдєв заявив, що будь-яка посадова особа Британії може розглядатися як легітимна ціль
Последние новости
Подгружаем последние новости