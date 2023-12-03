Міноборони Британії: Путін інтенсифікує своє вторгнення – безглуздо відправляючи на смерть більше росіян

"Україні потрібна наша непохитна підтримка, щоб боротися та перемогти".

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що наразі втрати Росії у війні з Україною найбільші з початку вторгнення, але це не зупинить російську владую. Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

Міноборони Британії: Путін інтенсифікує своє вторгнення – безглуздо відправляючи на смерть більше росіян
© EPA / ANDY RAIN

"Путін інтенсифікує своє вторгнення – безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж в будь-який час з початку війни. Хоробрість українців та підтримка Заходу стримують їхнє просування, але ми не можемо бути бездіяльними. Україні потрібна наша непохитна підтримка, щоб боротися та перемогти", – зазначив глава британського Міноборони.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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