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2023-12-03
Міноборони Британії: Путін інтенсифікує своє вторгнення – безглуздо відправляючи на смерть більше росіян
"Україні потрібна наша непохитна підтримка, щоб боротися та перемогти".
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що наразі втрати Росії у війні з Україною найбільші з початку вторгнення, але це не зупинить російську владую. Про це він
© EPA / ANDY RAIN
"Путін інтенсифікує своє вторгнення – безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж в будь-який час з початку війни. Хоробрість українців та підтримка Заходу стримують їхнє просування, але ми не можемо бути бездіяльними. Україні потрібна наша непохитна підтримка, щоб боротися та перемогти", – зазначив глава британського Міноборони.
Михайло Яровенко, ZN.ua