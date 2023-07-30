Ракетний удар по Сумах: Число постраждалих зросло більш як втричі

У міській раді повідомили, скільки мирних жителів постраждало.

Зросло число постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах, якого РФ завдала ввечері, 29 липня, повідомили у Сумській міськраді. Також відомо про одну загиблу людину, інформує ZN.ua .

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«До лікувальних закладів за медичною допомогою звернулося 17 пацієнтів. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні (стан середнього ступеня тяжкості). Одна людина загинула», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що внаслідок ракетного удару також пошкоджено будівлю закладу освіти. У житлових будинках повибивало вікна.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок удару по Сумах одна людина загинула, ще п’ятеро – постраждали. У Національній поліції додали, що відкрили кримінальне провадження після російського удару по Сумах за статтею про порушення законів та звичаїв війни.