Ракетний удар по Сумах: Число постраждалих зросло більш як втричі
У міській раді повідомили, скільки мирних жителів постраждало.
Зросло число постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах, якого РФ завдала ввечері, 29 липня,
«До лікувальних закладів за медичною допомогою звернулося 17 пацієнтів. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні (стан середнього ступеня тяжкості). Одна людина загинула», – йдеться у повідомленні.
Вказано, що внаслідок ракетного удару також пошкоджено будівлю закладу освіти. У житлових будинках повибивало вікна.
Спочатку повідомлялося, що внаслідок удару по Сумах одна людина загинула, ще п’ятеро – постраждали. У Національній поліції додали, що відкрили кримінальне провадження після російського удару по Сумах за статтею про порушення законів та звичаїв війни.