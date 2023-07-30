Ракетний удар по Сумах: Число постраждалих зросло більш як втричі

У міській раді повідомили, скільки мирних жителів постраждало.

Зросло число постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах, якого РФ завдала ввечері, 29 липня, повідомили у Сумській міськраді. Також відомо про одну загиблу людину, інформує ZN.ua.

Ракетний удар по Сумах: Число постраждалих зросло більш як втричі
© МВС України Telegram

«До лікувальних закладів за медичною допомогою звернулося 17 пацієнтів. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні (стан середнього ступеня тяжкості). Одна людина загинула», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що внаслідок ракетного удару також пошкоджено будівлю закладу освіти. У житлових будинках повибивало вікна.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок удару по Сумах одна людина загинула, ще п’ятеро – постраждали. У Національній поліції додали, що відкрили кримінальне провадження після російського удару по Сумах за статтею про порушення законів та звичаїв війни.





Интересные новости
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Безкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – BloombergБезкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – Bloomberg
Байден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуютьсяБайден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуються
Війська РФ намагаються обійти Авдіївку й взяти її в оточення: картаВійська РФ намагаються обійти Авдіївку й взяти її в оточення: карта
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти завдали удару по житловому будинку в Херсонській області: є пораненаОкупанти завдали удару по житловому будинку в Херсонській області: є поранена
В ОК "Південь" розповіли деталі та мету удару ЗСУ по Чонгарському мостуВ ОК "Південь" розповіли деталі та мету удару ЗСУ по Чонгарському мосту
Втрати РФ на бахмутському напрямку більші, ніж під час війни в Афганістані — ЧереватийВтрати РФ на бахмутському напрямку більші, ніж під час війни в Афганістані — Череватий
Присутність на митниці «кураторів» із ГБР та СБУ лише збільшила корупцію – заступник голови ТПППрисутність на митниці «кураторів» із ГБР та СБУ лише збільшила корупцію – заступник голови ТПП
Клеверлі: Росія може здійснити удари по цивільним суднам у Чорному моріКлеверлі: Росія може здійснити удари по цивільним суднам у Чорному морі
Ударна кампанія РФ характеризується поганими розвідінформацією та націлюванням — британська розвідкаУдарна кампанія РФ характеризується поганими розвідінформацією та націлюванням — британська розвідка
У Маріуполі зафіксовано найбільше пересування окупантів за останні місяці — АндрющенкоУ Маріуполі зафіксовано найбільше пересування окупантів за останні місяці — Андрющенко
Генсек Ради Європи та президентка Грузії засудили ракетний удар РФ по ОдесіГенсек Ради Європи та президентка Грузії засудили ракетний удар РФ по Одесі
Генсек Ради Європи прокоментувала нічний масований удар по ОдесіГенсек Ради Європи прокоментувала нічний масований удар по Одесі
Епіфаній про удар по собору в Одесі: «Черговий вияв сатанинської злоби «русского міра»Епіфаній про удар по собору в Одесі: «Черговий вияв сатанинської злоби «русского міра»
Последние новости
Подгружаем последние новости