Число "вагнерівців" у Білорусі зменшилось з 5,8 до 4,4 тисячі найманців — ЦНС

Це пов'язано, за даними ЦНС, з невідповідним рівнем оплати послуг найманців.

Центр національного спротиву із посиланням на білоруське підпілля повідомляє про зменшення найманців ПВК “Вагнер” на території Білорусі з 5,8 тисячі до 4,4 тисячі військових. За даними ЦНС, це відбувається через відсутність фінансування з боку РФ , інформує ZN.ua .

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Через це частина найманців підписала контракт і відбула до Африки, ще частково "вагнерівці" пішли у відпустки. Якась частина планує або перейти в інші структури або взагалі звільнитися.

"Тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з “Вагнера” своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго", - зазначають у ЦНС.