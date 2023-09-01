Рука майстра: прикордонники показали ювелірне знищення вантажівки з росіянами

Усі росіяни згоріли.

Бригада Державної прикордонної служби «Сталевий кордон» продовжує захищати Україну від російських загарбників. Цього разу за допомогою дрона вони знищили вантажівку з росіянами в середині, інформує ZN.ua .

© Гвардія наступу

Відповідне відео опублікували в офіційному каналі «Гвардії наступу» в Telegram.

Під час проведення розвідувальних дій на Харківському напрямку бійці «Сталевого кордону» Гвардії наступу атакували та уразили ворожий «КАМАЗ», який їхав на позиції окупантів. Усі росіяни згоріли.

На відео можна побачити як безпілотник залітає прямо у кабіну вантажівки, а також щирі емоції оператора БПЛА з цього приводу.

У Міністерстві оборони України також оцінили «руку майстра». У відомстві зазначили, що прикордонники «могли б скласти конкуренцію ювелірам Антверпена» (бельгійське місто, яке вважається світовою столицею діамантів і славиться своїми вмілими фахівцями – ред.).