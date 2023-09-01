Рука майстра: прикордонники показали ювелірне знищення вантажівки з росіянами

Усі росіяни згоріли.

Бригада Державної прикордонної служби «Сталевий кордон» продовжує захищати Україну від російських загарбників. Цього разу за допомогою дрона вони знищили вантажівку з росіянами в середині, інформує ZN.ua.

Рука майстра: прикордонники показали ювелірне знищення вантажівки з росіянами
© Гвардія наступу

Відповідне відео опублікували в офіційному каналі «Гвардії наступу» в Telegram.

Під час проведення розвідувальних дій на Харківському напрямку бійці «Сталевого кордону» Гвардії наступу атакували та уразили ворожий «КАМАЗ», який їхав на позиції окупантів. Усі росіяни згоріли.

На відео можна побачити як безпілотник залітає прямо у кабіну вантажівки, а також щирі емоції оператора БПЛА з цього приводу.

У Міністерстві оборони України також оцінили «руку майстра». У відомстві зазначили, що прикордонники «могли б скласти конкуренцію ювелірам Антверпена» (бельгійське місто, яке вважається світовою столицею діамантів і славиться своїми вмілими фахівцями – ред.).


Володимир Дедей, ZN.ua





Интересные новости
Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії ПавелМи не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел
Бійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списалаБійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списала
У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
ЦНС: Росіяни вивозять до Челябінська дітей з тимчасово окупованої Ясинуватої на ДонеччиніЦНС: Росіяни вивозять до Челябінська дітей з тимчасово окупованої Ясинуватої на Донеччині
Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"
Блок рекламы


Похожие новости
Експерт: Крим — вирішальний у війні. Знищення Керченського мосту змінить правила гри для КремляЕксперт: Крим — вирішальний у війні. Знищення Керченського мосту змінить правила гри для Кремля
Буданов про таємні переговори ЦРУ з росіянами: "Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію"Буданов про таємні переговори ЦРУ з росіянами: "Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію"
У ГУР показали псковські Іл-76 одразу після влучання. Їх атакували з території РосіїУ ГУР показали псковські Іл-76 одразу після влучання. Їх атакували з території Росії
Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру і відмовити Україні у вступі до НАТО – ОрбанМи повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру і відмовити Україні у вступі до НАТО – Орбан
Українська розвідка підтвердила знищення чотирьох Іл-76 у ПсковіУкраїнська розвідка підтвердила знищення чотирьох Іл-76 у Пскові
Клименко попередив тих, хто публікує кадри "прильотів": "Будемо пояснювати з Кримінальним кодексом у руках"Клименко попередив тих, хто публікує кадри "прильотів": "Будемо пояснювати з Кримінальним кодексом у руках"
У поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по СумахУ поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по Сумах
СБУ викрила двох пропагандистів, які знімались у замовних сюжетах та закликали до знищення українських містСБУ викрила двох пропагандистів, які знімались у замовних сюжетах та закликали до знищення українських міст
Депутата міськради Одеси викрили на хабарництві за знищення зелених насадженьДепутата міськради Одеси викрили на хабарництві за знищення зелених насаджень
Прикордонники фіксують рухи найманців ПВК "Вагнер" у БілорусіПрикордонники фіксують рухи найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі
Последние новости
Подгружаем последние новости