Число загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС може бути більшим – профільне управління Міноборони

Владислав Дудар пояснив, чому так.

Представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони майор Владислав Дудар, заявив що число загиблих внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС може бути значно більшим, передає Військове телебачення України. За словами Дудара, Україна не має перевірених даних з окупованих територій, інформує ZN.ua.

Число загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС може бути більшим – профільне управління Міноборони
© Схеми

Станом на зараз вдалося встановити, що внаслідок теракту на ГЕС загинули 32 людини, ще 28 постраждали. Крім того, досі не встановлено місцеперебування 39 людей. Але ці дані, не враховують ймовірних жертв на окупованій росіянами території.

«Понад 68% затопленої території - це окупована територія і скільки там загинуло людей невідомо. Є певна інформація, що багато (загинули), бо Росія не займалася евакуацією населення», – додав Дудар.

У ніч проти 6 червня російські військові підірвали дамбу на Каховській ГЕС. Після підриву в «Укргідроенерго» заявили, що Каховська ГЕС зруйнована повністю і відновленню не підлягає. Через російський теракт у критичній зоні підтоплення опинилися близько 16 тисяч людей на правому березі Херсонської області. По обидва береги Дніпра в небезпеці близько 80 населених пунктів. 2 вересня стало відомо, що Україна закінчила основний етап ліквідації наслідків катастрофи.





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