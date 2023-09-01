У МЗС прокоментували рішення Нобелівського фонду повернути на вручення послів з Білорусі та Росії

"Доносити цінності гуманізму до цих країн – зусилля, які не призведуть до результату".

Міністерство закордонних справ України, коментуючи допуск російських та білоруських послів на Нобелівську премію, заявило, що поки триває війна, закликати агресора до гуманізму – сізіфова праця. Про це написав у Фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує ZN.ua.

"Фундація Нобеля ухвалила рішення відновити практику запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. Доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі – сізіфова праця. Зусилля, які не призведуть до результату", – зазначив речник українського Дипвідомства.

"Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт-холі російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах. Як за таких умов сприймуть в Кремлі рішення фундації повернутися до "business as usual"? Лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами", – сказав Ніколенко.

Минулоріч Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України.

"І допоки вона триває, допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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