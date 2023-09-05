Плетенчук про ситуацію у Чорному морі: Хоча там проходять цивільні судна, не варто недооцінювати флот РФ

У ВМС пояснили, що агресор не атакує судна, які рухаються під іноземним прапором, адже розуміє усі можливі ризики.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук наголосив, що російський флот ще рано списувати з рахунків. Під час брифінгу у медіацентрі військовий зауважив, що з усіх чотирьох флотів саме Чорноморський має найбільше бойового досвіду, інформує ZN.ua .

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"Нехай він є негативний, але це – досвід. І відповідно до 50 одиниць великих у них є, ще кілька десятків менших одиниць, типу катерів. І плюс прикордонників до двох десятків. Тобто, угруповання досить велике", - сказав Плетенчук.

Не варто забувати також про судна забезпечення РФ , так званий "тіньовий флот" та "флот Рособоронлогістики, який перевозить все необхідне для них".

Та ЗСУ змогли обрати у Чорному морі найбільш безпечний шлях для проходу цивільних суден. Ним вже скористалися чотири кораблі, які вийшли з порту Великої Одеси, пройшли територіальними водами трьох країн НАТО, потім попрямували через Босфорську протоку, а далі рушили по своєму маршруту.

"Ми забезпечуємо безпеку цих суден у цій частині акваторії, яка наша. Крім того, ми готові до викликів, які можуть відбутися в цій частині Чорного моря. Станом на зараз, у південно-західній частині Чорного моря не спостерігається присутність російських бойових кораблів або катерів", - сказав речник.