Наступ військ РФ не може тривати вічно, але не варто недооцінювати противника — Євлаш

Окупантам не вистачає засобів та сил, щоб просуватися далі.

© Міноборони РФ

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону зазначив, що наступ військ РФ на фронті не може тривати вічно, інформує ZN.ua .

"З того, що ми бачимо, противник не відмовиться вести бойові дії навіть цієї весни, оскільки продовжується формування і підрозділів, і підготовка резервів. Однак з того, що сказав Кирило Буданов, звичайно, наступ не може тривати вічно", - розповів Євлаш.

За його словами, військам РФ не вистачає засобів та сил, щоб просуватися далі на лінії фронту.

"Ми зараз використовуємо нашу технічну перевагу, нашу інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій", - додав Євлаш.

Він наголосив, що противника не можна недооцінювати, оскільки російська армія залишається однією з потужних армій світу.