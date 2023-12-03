Туск про ситуацію на українсько-польському кордоні: "Це бездіяльність, яку не можна пробачити"

Лідер Громадянської коаліції розкритикував польський уряд.

Польський політик Дональд Туск, коментуючи ситуацію на українсько-польському кордоні, звинуватив уряд Матеуша Моравецького у "бездіяльності". Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

© Скріншот Youtube

"Це бездіяльність, яку не можна пробачити. Таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини і не захищаємо польських інтересів", – зазначив лідер Громадянської коаліції.

Туск зауважив, що чинний уряд Польщі ставить усіх у дуже складну ситуацію: "Право і Справедливість", Моравецький і Качинський жахливо, дуже по-дилетантському, непрофесійно і дуже цинічно розіграли українську карту”.

Політик наголосив, що спочатку, коли це було доречно, Варшава демонструвала радикально проукраїнську позицію "повністю забуваючи про польські інтереси".

За його словами, "Польща повинна жити в дружбі і підтримувати Україну, водночас не нехтуючи власними інтересами".

"Вони повністю знехтували цим, а коли зрозуміли, що це дратує людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а потім відвернулися від проблеми на кордоні", – сказав він.

Туск додав, що вивчає цю проблему і проводить зустрічі з політиками й експертами, які займатимуться питанням кордону.

Нагадаємо, якщо уряд Моравецького до 10 грудня не отримає вотум довіри у Сеймі, то наступним право формувати новий кабінет матиме Дональд Туск. Він має за собою правлячу більшість у Сеймі. Туск уже визначився зі складом свого уряду, але прізвища кандидатів іще офіційно не озвучувалися.