Туск — Фіцо: Де був би кордон з Росією, якби не Україна?

Польський прем'єр дав зрозуміти, для чого ЄС допомагає ЗСУ зброєю.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти виділення Україні військової допомоги, через що його розкритикував польський колега Дональд Туск. Під час зустрічі Варшавської четвірки у Празі Фіцо сказав, нібито постачання ЗСУ військової допомоги лише продовжить війну, тоді як Європа повинна сприяти мирним перемовинам Києва та Москви, інформує ZN.ua .

"Вгадай, Роберте, де був би кордон між Росією та Україною без нашої допомоги. Я думаю, це набагато цікавіше питання", - відповів йому Туск, повідомляє Bloomberg.