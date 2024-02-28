Туск — Фіцо: Де був би кордон з Росією, якби не Україна?

Польський прем'єр дав зрозуміти, для чого ЄС допомагає ЗСУ зброєю.

Туск — Фіцо: Де був би кордон з Росією, якби не Україна?
© EPA-EFE/JAKUB GAVLAK

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти виділення Україні військової допомоги, через що його розкритикував польський колега Дональд Туск. Під час зустрічі Варшавської четвірки у Празі Фіцо сказав, нібито постачання ЗСУ військової допомоги лише продовжить війну, тоді як Європа повинна сприяти мирним перемовинам Києва та Москви, інформує ZN.ua.

"Вгадай, Роберте, де був би кордон між Росією та Україною без нашої допомоги. Я думаю, це набагато цікавіше питання", - відповів йому Туск, повідомляє Bloomberg.





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