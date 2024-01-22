Прем'єр Польщі Дональд Туск виступає проти пільгового режиму торгівлі для України

Втім, його позиція, ймовірно, не вплине на рішення ЄС.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зберігає протекціоністську позицію попереднього уряду і має намір виступити проти продовження угоди про вільну торгівлю ЄС з Україною, пише The Financial Times, інформує ZN.ua .

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Очікується, що Європейська комісія запропонує продовжити призупинення тарифів і імпортних квот на українську продукцію до червня 2025 року, щоб допомогти зберегти економіку країни на плаву, поки вона продовжує боротися з вторгненням Росії. Позиція Польщі не вплине на результат, оскільки рішення приймається більшістю голосів.

Однак Туск дотримується запропонованої націоналістичним євроскептичним урядом на чолі з партією «Право і справедливість» (PiS) політики, що суперечить його обіцянці, яку він давав, коли вступив на посаду минулого місяця, повернути Польщу в центр формування політики ЄС після років ворожнечі з Брюсселем.

Як пише видання, польський прем’єр-міністр прагне знайти баланс між його проєвропейською програмою та інтересами фермерів і перевізників, які хочуть зберегти заборону на імпорт і з листопада блокують пункти пропуску країни на кордоні з Україною, щоб змусити уряд підтримати свої вимоги.

PiS також активно виступає проти будь-яких спроб Туска скасувати зроблені попереднім урядом рішення та приписи. У цьому партію підтримує президент країни.

Найлижчими днями Туск відвідає Київ, щоб спробувати послабити спровоковану блокадою кордону напругу і досягти компромісу щодо заборони імпорту українського зерна, яку уряд PiS наклав минулої весни.

Він закликав Україну допомогти розрядити напругу з польськими фермерами та водіями вантажівок, замість вимагати від Польщі скасування заборони на імпорт.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак на вихідних попередив, що уряд не має згоди на відновлення ЄС пільгових умов торгівлі для України, оскільки це є «загрозою» для польських фермерів.

«Інтереси польських фермерів, наша продовольча безпека та прибуткове виробництво є пріоритетними», — написав Колодзейчак на соціальній платформі X (раніше Twitter).

Туск, за інформацією FT хоче укласти з Києвом угоду, подібну до тих, що були укладені з Румунією та Болгарією. Минулого року вони зняли блокаду в обмін на те, що Україна погодила систему ліцензування експорту, яка обмежила потік в їхні країни.

«Основна частина роботи — це діалог між двома столицями: Варшавою та Києвом», — сказав дипломат ЄС.

Третього січня Дональд Туск заявляв, що буде переконувати польських перевізників «не використовувати блокаду як спосіб захисту своїх інтересів».

Про те, чому протест польських автоперевізників є нераціональним, спираючись на цифри пояснює Юлія Самаєва у статті «Блокада кордону. Що варто пояснити полякам, аби її припинити».

Новий продуктовий скандал у Європі не за горами. Аграрна спільнота України знову завмерла в напруженому очікуванні, прогнозує Лариса Гук «Шлюзи аграрних протестів відкриті: на черзі цукор, птиця, ягоди…».

Хоча Брюссель висловлює цілковиту підтримку та запевняє, що продукти харчування made in Ukraine не псують загальної картини, невдоволення динамічними поставками харчів і сільськогосподарської сировини з берегів Дніпра наростає. Друга-третя хвилі продовольчого цунамі на підході. Ймовірний час — друга половина січня — початок весни.