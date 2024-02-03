Робота Чорноморського флоту РФ, якщо не паралізована, то дуже ускладнена — ВМС

Окупанти мають проблеми із ракетоносіями.

Речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону зазначив, що нині робота Чорноморського флоту РФ , якщо не паралізована повністю, то дуже ускладнена, інформує ZN.ua .

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За його словами, в окупантів зараз виникли проблеми із ракетоносіями.

"Їх відрізали від Севастополя, де їхня основна логістична база в Чорному морі, де вся інфраструктура. А головне — "Калібри" залишилися в Севастополі. Вони змушені швидко заходити в Севастополь, швидко завантажувати одну ракету і швидко звідти забиратися", - наголосив Плетенчук.

Речник також розповів, що у Новоросійську, куди росіяни перемістили свої основні кораблі після ударів по тимчасово окупованому Криму, проблема з завантаженням ракет досі не вирішена.