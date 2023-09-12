Якщо Трамп стане президентом США, то не підтримає Путіна – Зеленський

Президент України переконаний, що сильні американці не підтримують Путіна.

Якщо на виборах президента США 2024 року переможе Дональд Трамп, він не підтримає президента країни-терористки РФ Владіміра Путіна, заявив глава Української держави Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist. Він також висловив думку щодо перемоги Джо Байдена, інформує ZN.ua.

Якщо Трамп стане президентом США, то не підтримає Путіна – Зеленський
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Зеленський вважає, що Трамп ніколи не підтримав би Путіна. Зокрема, він сказав: «Це не те, що роблять сильні американці».

Що стосується варіанту перемоги Байдена, то Зеленський сподівається на продовження ним курсу підтримки України.

«Чи хочуть вони Афганістан, частина друга?», – зазначив президент.





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