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2023-09-12
Якщо Трамп стане президентом США, то не підтримає Путіна – Зеленський
Президент України переконаний, що сильні американці не підтримують Путіна.
Якщо на виборах президента США 2024 року переможе Дональд Трамп, він не підтримає президента країни-терористки РФ Владіміра Путіна, заявив глава Української держави Володимир Зеленський в
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Зеленський вважає, що Трамп ніколи не підтримав би Путіна. Зокрема, він сказав: «Це не те, що роблять сильні американці».
Що стосується варіанту перемоги Байдена, то Зеленський сподівається на продовження ним курсу підтримки України.
«Чи хочуть вони Афганістан, частина друга?», – зазначив президент.
Юлія Москаленко, ZN.ua