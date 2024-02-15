Держдеп США: Ми вітатимемо контакти між Туреччиною та Росією, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність Кремля

У відомстві нагадали, що турецька сторона відігравала важливу роль у реалізації Чорноморської зернової ініціативи.

Держдеп США: Ми вітатимемо контакти між Туреччиною та Росією, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність Кремля
© Еспресо.TV

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що Штати не можуть коментувати контакти Росії та Туреччини, але вітатимуть контакти між лідерами, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність Російської Федерації. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Насамперед я залишу право нашим турецьким партнерам говорити про їхні власні зобов’язання у зовнішній політиці, яку вони ведуть. Якщо ж будь-яка країна здатна зіграти значущу роль у припиненні певної зловмисної діяльності Росії, ми, безперечно, вітали б це", – зазначив Пател.

Водночас представник Держдепу нагадав, що турецька сторона відігравала важливу роль у реалізації Чорноморської зернової ініціативи.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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