Більшість росіян у Латвії, які записалися на іспит з держмови, не здали його

При цьому записалося на іспит більше росіян, аніж прийшли на нього.

Більшість громадян РФ, які проживають у Латвії і записалися на іспит з латиської мови, не змогли скласти його з першого разу, передає Delfi. Таких росіян виявилося 61%, інформує ZN.ua.

Більшість росіян у Латвії, які записалися на іспит з держмови, не здали його
© Sputnik Латвия

Скласти іспит на знання державної мови можна було з 11 квітня до 29 серпня. За словами керівника Державного центру змісту освіти (VISC) Лієні Вороненко, зареєструвалися на іспит більше громадян РФ, ніж з'явилися на нього.

Загалом на іспит записалося 13 147 росіян. На перший етап навесні – 8462, на другий етап влітку – 4685. При цьому з'явилися на іспит 11301 громадян Росії, у тому числі на першому етапі – 7383, на другому етапі – 3918.

На даний момент заяву про перескладання іспиту з держмови подала 6501 особа.

На початку січня громадян РФ і Білорусі, які проживають у Латвії, а також тих, хто раніше були громадянами або мали статус постійних жителів країни, попередили, що до 1 вересня цього року вони мають скласти іспит з латиської мови з результатом не нижче базового рівня (А2). Тих, хто не зможе підтвердити знання мови, пообіцяли позбавити постійної посвідки на проживання, а замість нього видати тимчасовий вигляд терміном на один рік.





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