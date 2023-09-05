Більшість росіян у Латвії, які записалися на іспит з держмови, не здали його

При цьому записалося на іспит більше росіян, аніж прийшли на нього.

Більшість громадян РФ , які проживають у Латвії і записалися на іспит з латиської мови, не змогли скласти його з першого разу, передає Delfi . Таких росіян виявилося 61%, інформує ZN.ua .

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Скласти іспит на знання державної мови можна було з 11 квітня до 29 серпня. За словами керівника Державного центру змісту освіти (VISC) Лієні Вороненко, зареєструвалися на іспит більше громадян РФ , ніж з'явилися на нього.

Загалом на іспит записалося 13 147 росіян. На перший етап навесні – 8462, на другий етап влітку – 4685. При цьому з'явилися на іспит 11301 громадян Росії, у тому числі на першому етапі – 7383, на другому етапі – 3918.

На даний момент заяву про перескладання іспиту з держмови подала 6501 особа.