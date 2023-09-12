Я сподіваюся, ми отримаємо ракети ATACMS восени – Зеленський

"Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі, саме тому вони дуже потрібні".

Президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю Фаріду Закарії для телеканалу CNN заявив, що розраховує на отримання далекобійних ракет ATACMS вже восени цього року, інформує ZN.ua.

Я сподіваюся, ми отримаємо ракети ATACMS восени – Зеленський
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"Насамперед нам потрібна далекобійна зброя. Далекобійні системи, артилерія, боєприпаси тощо. Усі говорять про ATACMS, це дуже важливо. Всі говорять про винищувачі в небі, це дуже важливо. Почнімо з ATACMS. Я маю надію, я говоритиму з президентом Байденом. Його думка та підтримку для мене дуже важливі. Я думаю, він може перегорнути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS. Це було дуже важливо.

Отже, стосовно ATACMS я говоритиму з президентом Байденом знову. Це не перші переговори. Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі, саме тому вони мені дуже потрібні", – зазначив Зеленський.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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