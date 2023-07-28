У Держдепі США прокоментували обіцянки Путіна щодо безкоштовного зерна для Африки

"Дії, безумовно, повинні говорити за себе гучніше, ніж слова".

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що пропозиції російського президента Владіміра Путіна з приводу передачі деяким країнам Африки безкоштовного зерна зараз є тільки словами. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

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"Дії, безумовно, повинні говорити за себе гучніше, ніж слова, в будь-якій ситуації, включно з протидією глобальній загрозі продовольчої безпеки", – зазначив Пател

Він зауважив, що блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи мало серйозний вплив на глобальну продовольчу безпеку.