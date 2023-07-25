Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН

У відомстві зазначили, що провели численні інтерв'ю з українськими воїнами, які пережили теракт у Оленівці, і детально проаналізували наявні додаткові дані.

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Організації Об’єднаних Націй опублікувала звіт у якому визнала, що ракетний удар по колонії в Оленівці спричинила не ракета HIMARS. Про це повідомляє офіційний сайт організації, інформує ZN.ua .

У відомстві зазначили, що провели численні інтерв'ю з українськими воїнами, які пережили теракт у Оленівці, і детально проаналізували наявні додаткові дані.

"Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез'ясованими, доступна інформація та наш аналіз дозволяють зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS", – йдеться у документі.

За наявною інформацією, сказано у заяві, на даному етапі неможливо встановити ні конкретне джерело вибуху, ні точний напрямок, звідки міг бути постріл зі зброї.

В ООН також повідомили, що Москва не задовольнила запити на доступ до частин України, що перебувають під тимчасовою окупацією РФ , і не надала задовільних гарантій безпеки для відвідування місця теракту.

"Військовополонені захищені міжнародним гуманітарним правом. Смерть або серйозні поранення військовополонених мають супроводжуватися офіційним і ретельним розслідуванням з боку держави, яка тримає в полоні. Будь-яка підозра у злочинній поведінці повинна бути оперативно, ретельно, незалежно, неупереджено та прозоро розслідована, а винні притягнуті до відповідальності", – сказав голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Нагадаємо, влітку минулого року Служба безпеки України перехоплювала телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у трагедії в колонії в Оленівці, де внаслідок вибуху загинули полонені українські військові. Таким чином, навіть бойовики т.зв. "ДНР" не вірять у брехню російської пропаганди про те, що "обстріл" виправної установи в Оленівці здійснила Україна.

Також розслідувачі проєкту InformNapalm заявляли, що руйнування колонії в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські військовополонені, свідчать, що росіяни могли використати термобаричну зброю, аби спалити полонених уві сні. Колонія зруйнована не внаслідок потрапляння ракети GMLRS, випущеної з РСЗВ HIMARS, у чому переконує російська пропаганда.