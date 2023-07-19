Ірландія виділить гроші на ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС

Прем'єр-міністр Ірландії на власні очі побачив жахи, які росіяни заподіяли Україні.

Ірландія виділить додаткові 5 мільйонів євро на гуманітарні потреби України. Зокрема гроші мають витратити на ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС. Кошти розподілять між Червоним Хрестом та фондом ООН , цитує The Irish Times слова прем’єр-міністра Лео Варадкара, інформує ZN.ua .

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Голова ірландського уряду висловив солідарність із українцями і заявив, що на власні очі побачив наслідки російського вторгнення в Україну. Сьогодні він відвідав Бучу, Ірпінь, Мощун та Горенку. Серед жертв у Горенці був оператор телеканалу Fox News П'єр Закжевскі, який мав ірландське походження. Разом із ним тоді загинула українська журналістка Олександра Кувшинова. Їхній автомобіль потрапив під вогонь росіян.

«Сьогодні я зіткнувся віч-на-віч з жахом, який російські війська заподіяли народу України. Я пообіцяв президенту Зеленському продовжувати надавати практичну та політичну підтримку» - сказав Варадкар.

Прем’єр-міністр Ірландії додав, що Росії не вдасться зламати український опір, а його країна підтримуватиме нашу боротьбу стільки, скільки буде потрібно.