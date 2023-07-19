Ірландія виділить гроші на ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС

Прем'єр-міністр Ірландії на власні очі побачив жахи, які росіяни заподіяли Україні.

Ірландія виділить додаткові 5 мільйонів євро на гуманітарні потреби України. Зокрема гроші мають витратити на ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС. Кошти розподілять між Червоним Хрестом та фондом ООН, цитує The Irish Times слова прем’єр-міністра Лео Варадкара, інформує ZN.ua.

Ірландія виділить гроші на ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС
© Володимир Зеленський/twitter

Голова ірландського уряду висловив солідарність із українцями і заявив, що на власні очі побачив наслідки російського вторгнення в Україну. Сьогодні він відвідав Бучу, Ірпінь, Мощун та Горенку. Серед жертв у Горенці був оператор телеканалу Fox News П'єр Закжевскі, який мав ірландське походження. Разом із ним тоді загинула українська журналістка Олександра Кувшинова. Їхній автомобіль потрапив під вогонь росіян.

«Сьогодні я зіткнувся віч-на-віч з жахом, який російські війська заподіяли народу України. Я пообіцяв президенту Зеленському продовжувати надавати практичну та політичну підтримку» - сказав Варадкар.

Прем’єр-міністр Ірландії додав, що Росії не вдасться зламати український опір, а його країна підтримуватиме нашу боротьбу стільки, скільки буде потрібно.


Володимир Дедей, ZN.ua





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