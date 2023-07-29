Слідство досі не розуміє мотивів теракту військ РФ в Оленівці

Офіс генпрокурора не має точної інформації щодо кількості загиблих та поранених на території колонії.

Заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора Тарас Семків заявив, що слідство досі не може зрозуміти, з яких мотивів війська РФ вчинили теракт на території колонії в тимчасово окупованій Оленівці в липні 2022 року.

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"Очевидно, що це воєнний злочин. Російська Федерація цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права. Вона зобов'язана забезпечити відповідний захист військовополоненим, якими були люди, які перебували в Оленівці, але цього не було зроблено, тому важко зараз говорити про мотиви, через які вони це зробили: чи була це ненависть до наших військовослужбовців за спротив збройній агресії, чи якісь особисті мотиви", - зазначив Семків в ефірі "Радіо Свобода".

В ОГП немає інформації щодо точної кількості поранених та вбитих в Оленівці.

29 липня - річниця теракту в Оленівці – одного з найжорстокіших воєнних злочинів, який скоїла Росія стосовно військовополонених.