Верещук: У разі теракту на ЗАЕС, влада готова провести евакуацію

"Ми маємо розуміння, що робити".

Віцепрем’єр-міністр ? міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що у разі аварії на Запорізький АЕС, влада матиме змогу провести оперативну евакуацію з територій, які потраплять до зони ураження. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

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"Я дуже хочу вірити, що цього не буде, але якщо це станеться, ми маємо бути готові і ми готові. Маючи досвід 2022 року, нам вдалося опрацювати всі плани евакуації. Минулого місяця пройшли тренувальні дії під керівництвом міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Результати показали, що все нормально відпрацьовано. Ми маємо розуміння, що робити", – розповіла Верещук.