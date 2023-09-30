У ОП розповіли, коли хочуть провести нову зустріч щодо Формули миру

До заходу планують залучити радників з питань нацбезпеки глав країн.

Українська влада прагне провести нову зустріч щодо Формули миру президента держави Володимира Зеленського наступного місяця. На захід хочуть запросити радників з питань національної безпеки лідерів країн світу, написав керівник офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, інформує ZN.ua.

У ОП розповіли, коли хочуть провести нову зустріч щодо Формули миру
Зустріч послів щодо Формули миру в Саудівській Аравії
© скриншот видео Youtube

"Працюємо над тим, щоб провести наступну зустріч щодо Формули миру Президента Володимира Зеленського на рівні радників з питань нацбезпеки лідерів держав у другій половині жовтня", – йдеться в його дописі.


Максим Царук, ZN.ua





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