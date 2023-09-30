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2023-09-30
У ОП розповіли, коли хочуть провести нову зустріч щодо Формули миру
До заходу планують залучити радників з питань нацбезпеки глав країн.
Українська влада прагне провести нову зустріч щодо Формули миру президента держави Володимира Зеленського наступного місяця. На захід хочуть запросити радників з питань національної безпеки лідерів країн світу, написав керівник офісу президента Андрій Єрмак у
Зустріч послів щодо Формули миру в Саудівській Аравії© скриншот видео Youtube
"Працюємо над тим, щоб провести наступну зустріч щодо Формули миру Президента Володимира Зеленського на рівні радників з питань нацбезпеки лідерів держав у другій половині жовтня", – йдеться в його дописі.
Максим Царук, ZN.ua