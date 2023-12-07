Росіяни оголосили про евакуацію населення з окупованої Нової Каховки на Херсонщині

Є велика ймовірність, що тих, хто погодиться, вивезуть у депресивні райони Росії.

Росіяни оголосили про евакуацію населення з тимчасово окупованої Нової Каховки, повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує ZN.ua.

Росіяни оголосили про евакуацію населення з окупованої Нової Каховки на Херсонщині
© Соцмережі

"Тих, хто хоче, щоб їх вивезли на «безпечну територію», мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні. Куди і на яких умовах повезуть — невідомо", - написав Хлань.

Він нагадав, що після минулих евакуацій шоковані люди опинялись у найбільш депресивних районах Росії.


Ірина Мамчур, ZN.ua





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