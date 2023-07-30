У Москві через атаку дронів є постраждалий. Відео наслідків
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Вночі, 30 липня, у Москві пролунали вибухи. Пошкоджено дві вежі «Москва-Сіті» і є постраждалий. При цьому в Міноборони РФ стверджують, що нібито збили усі безпілотники,
За словами мера Москви Сєргєя Собяніна, пошкоджено фасади веж. Зокрема, 50-поверхову будівлю «IQ-квартал» порушено скління на п'ятому та шостому поверхах. У вежі «Око-2» вибиті шибки з першого по четвертий поверхи. Постраждалим виявився охоронець із вежі «Око-2».
Міноборони РФ запевняє, що у нападі на столицю країни-терористки брали участь три дрони. При цьому одного з них нібито знищили у повітрі над Одінцовським районом Московської області, два інших – придушили засобами радіоелектронної боротьби. І саме уламки, за версією оборонного відомства РФ, впали на території «Москва-Сіті».