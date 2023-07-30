У Москві через атаку дронів є постраждалий. Відео наслідків

Обережно, деякі відео є ненормативна лексика.

Вночі, 30 липня, у Москві пролунали вибухи. Пошкоджено дві вежі «Москва-Сіті» і є постраждалий. При цьому в Міноборони РФ стверджують, що нібито збили усі безпілотники, пишуть росЗМІ. Тим часом у мережі вже публікують відео прильоту.

У Москві через атаку дронів є постраждалий. Відео наслідків
© Скриншот из видео

За словами мера Москви Сєргєя Собяніна, пошкоджено фасади веж. Зокрема, 50-поверхову будівлю «IQ-квартал» порушено скління на п'ятому та шостому поверхах. У вежі «Око-2» вибиті шибки з першого по четвертий поверхи. Постраждалим виявився охоронець із вежі «Око-2».

Міноборони РФ запевняє, що у нападі на столицю країни-терористки брали участь три дрони. При цьому одного з них нібито знищили у повітрі над Одінцовським районом Московської області, два інших – придушили засобами радіоелектронної боротьби. І саме уламки, за версією оборонного відомства РФ, впали на території «Москва-Сіті».







Интересные новости
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Безкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – BloombergБезкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – Bloomberg
Байден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуютьсяБайден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуються
Війська РФ намагаються обійти Авдіївку й взяти її в оточення: картаВійська РФ намагаються обійти Авдіївку й взяти її в оточення: карта
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Блок рекламы


Похожие новости
У Повітряних силах прокоментували вибухи у МосквіУ Повітряних силах прокоментували вибухи у Москві
Російські телеканали замовчали нічну атаку дронів на МосквуРосійські телеканали замовчали нічну атаку дронів на Москву
У Криму ніч була неспокійною. У РФ заявили про десятки дронів, запущених по півостровіУ Криму ніч була неспокійною. У РФ заявили про десятки дронів, запущених по півострові
Зрадник Сальдо заявив, що ЗСУ намагалися атакувати ракетами залізницю між Херсонщиною та КримомЗрадник Сальдо заявив, що ЗСУ намагалися атакувати ракетами залізницю між Херсонщиною та Кримом
В Угорщині закликали Україну до переговорів з РФ через нібито "провалений" контрнаступВ Угорщині закликали Україну до переговорів з РФ через нібито "провалений" контрнаступ
Блащак: Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділБлащак: Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділ
В.о. гендиректора музею Голодомору подає до суду за цькування через зовнішністьВ.о. гендиректора музею Голодомору подає до суду за цькування через зовнішність
Росія може вийти з МВФ через "США та їх сателітів"Росія може вийти з МВФ через "США та їх сателітів"
Україна продовжить атакувати Керченський міст і окупований Крим – РезніковУкраїна продовжить атакувати Керченський міст і окупований Крим – Резніков
Окупанти атакували порт "Рені" дронами-камікадзе: що відомоОкупанти атакували порт "Рені" дронами-камікадзе: що відомо
Последние новости
Подгружаем последние новости