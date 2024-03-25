Ісландія виділить два мільйона євро на закупівлю боєприпасів для України

Країна приєднається до чеської ініціативи.

Ісландія приєднається до ініціативи Чехії з купівлі боєприпасів для України. Як зауважили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Ісландії, на закупівлю боєприпасів для артилерії країна витратить близько двох мільйонів євро, інформує ZN.ua .

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«Дуже важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, але таким чином ми вносимо внесок не лише у захист народу країни, а й у міжнародне право у ширшому контексті, а також у наші власні безпекові інтереси», - зазначив міністр закордонних справ Б'ярні Бенедиктссон, додавши, що уряд продовжить підтримку подібних ініціатив надалі.

Ісландія також підтримає закупівлю екіпірування для жінок в українській армії. Відсоток жінок в армії значно зріс останніми роками, особливо після початку російського вторгнення. Для задоволення потреб жінок-військовослужбовців пропонується надати обмундирування, бронежилети, медичні та гігієнічні товари на 75 мільйонів ісландських крон.