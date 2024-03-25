Ісландія виділить два мільйона євро на закупівлю боєприпасів для України

Країна приєднається до чеської ініціативи.

Ісландія приєднається до ініціативи Чехії з купівлі боєприпасів для України. Як зауважили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Ісландії, на закупівлю боєприпасів для артилерії країна витратить близько двох мільйонів євро, інформує ZN.ua.

Ісландія виділить два мільйона євро на закупівлю боєприпасів для України
© EPA / Hannibal Hanschke

«Дуже важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, але таким чином ми вносимо внесок не лише у захист народу країни, а й у міжнародне право у ширшому контексті, а також у наші власні безпекові інтереси», - зазначив міністр закордонних справ Б'ярні Бенедиктссон, додавши, що уряд продовжить підтримку подібних ініціатив надалі.

Ісландія також підтримає закупівлю екіпірування для жінок в українській армії. Відсоток жінок в армії значно зріс останніми роками, особливо після початку російського вторгнення. Для задоволення потреб жінок-військовослужбовців пропонується надати обмундирування, бронежилети, медичні та гігієнічні товари на 75 мільйонів ісландських крон.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Фермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – МінагрополітикиФермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – Мінагрополітики
У Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦУ Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦ
Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – WeltУкраїна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt
Антиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборцівАнтиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборців
У Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березняУ Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березня
Блок рекламы


Похожие новости
Протести польських фермерів можуть мати російський слід – голова комітету з міжнародної торгівлі ЄвропарламентуПротести польських фермерів можуть мати російський слід – голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту
Боєприпаси для українських збройних сил незабаром надійдуть – голова підкомітету Європарламенту з безпеки та оборониБоєприпаси для українських збройних сил незабаром надійдуть – голова підкомітету Європарламенту з безпеки та оборони
ЦНС: Росіяни на окупованих територіях України почали перевірку завезених громадян Таджикистану після стрілянини у "Крокусі"ЦНС: Росіяни на окупованих територіях України почали перевірку завезених громадян Таджикистану після стрілянини у "Крокусі"
Європарламент судитиметься з Єврокомісією через 10 мільярдів євро для Угорщини — PoliticoЄвропарламент судитиметься з Єврокомісією через 10 мільярдів євро для Угорщини — Politico
Помер дисидент та Герой України Степан ХмараПомер дисидент та Герой України Степан Хмара
Посол США Брінк на 100% впевнена у схваленні додаткової допомоги для УкраїниПосол США Брінк на 100% впевнена у схваленні додаткової допомоги для України
Боррель: ЄС має право купувати боєприпаси для України за межами ЄвросоюзуБоррель: ЄС має право купувати боєприпаси для України за межами Євросоюзу
Їхні бачення та ідеали перемогли: Україна займе своє місце в нашому Союзі — голова Єврокомісії про Героїв Небесної СотніЇхні бачення та ідеали перемогли: Україна займе своє місце в нашому Союзі — голова Єврокомісії про Героїв Небесної Сотні
G7 запропонувала план вилучення російських активів на користь України — Financial TimesG7 запропонувала план вилучення російських активів на користь України — Financial Times
Орбан пояснив, чому все ж підтримав виділення Україні 50 млрд євроОрбан пояснив, чому все ж підтримав виділення Україні 50 млрд євро
Последние новости
Подгружаем последние новости