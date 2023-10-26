Японська відомство з ліквідації наслідків аварії на Фукусімі допоможе Україні

Агентством реконструкції Японії допомагатиме Агентству відновлення України.

Японське Агентство реконструкції, яке має значний досвід успішного відновлення після масштабних пошкоджень в наслідок стихійних лих, погодилося допомагати Агентству відновлення України у їх проєктах. Про це повідомляє пресслужба Агентства, інформує ZN.ua.

Японська відомство з ліквідації наслідків аварії на Фукусімі допоможе Україні
© Офіс президента

Зазначається, що Агентство реконструкції Японії займалося відновленням після землетрусу у 2011 році, що призвів до аварії на атомній станції Фукусіма.

Важливим напрямом співпраці стане досвід електронного управління будівництвом – плануванням та проєктуванням.

"Це наша перша зустріч, а далі ми визначатимемо напрямки, в яких зможемо працювати. Упевнений, що передамо справді корисні знання", – прокоментував генеральний директор Агентства Уно Йошімаса.

Україна домовилася про співпрацю з Агентством реконструкції Японії ще у червні 2023 року під час саміту міністрів транспорту країн G7.

Агентство реконструкції Японії створено у лютому 2012 року та є головним органом уряду Японії, відповідальним за процес відновлення після землетрусу 11 березня 2011 року. Мета роботи Агентства – централізоване управління заходами з реконструкції, координація всіх залучених служб та співпраця з місцевими органами влади.


Олена Середа, ZN.ua





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