Під час теракту у США загинули 2 996 людей. У Москві - жодної жертви.

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков, схоже, змінив свою думку щодо ситуації з нальотом дронів на Москву. Попри те, що минулого разу він заявляв, нібито такі інциденти - прояв безсилля, сьогодні він констатував , що для російської столиці все ж існує загроза, інформує ZN.ua .

© Марія Захарова/Facebook

"Учора я говорив, що коментувати з експертної точки зору це можуть і повинні тільки військові", — сказав він, додаючи, що "загроза очевидна".

А от речниця МЗС РФ Марія Захарова пішла далі та недолуго порівняла нальоти на Москву з терактом у Нью-Йорку, який стався 11 вересня 2001 року, і під час якого загинули майже 3 тисячі людей. Вона традиційно звинуватила у всьому Київ.

"Давайте подивимося інший приклад — 11 вересня, вежі-близнюки. Колосальна кількість жертв, але методологія та сама. Москва-Сіті — цивільний об'єкт, у якому не тільки розташовані офіси, бізнес-центр, а й житлові приміщення, велика кількість житлових квартир, а також адміністративні будівлі цивільного блоку, які не мають до військового блоку жодного відношення", — ідеться в повідомленні.