Уночі БпЛА атакував хімзавод у Тверській області: чим важливе це підприємство
Там виготовляють продукцію для потреб авіації та космічної промисловості.
Цієї ночі дрон-камікадзе атакував "Редкінський дослідний завод" у Тверській області Росії.
"В результаті вибуху було пошкоджено одну порожню цистерну, а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Тамтешній губернатор Ігорь Руденя
Слід зауважити, що цей завод - одне з найстарших підприємств хімічної промисловості у Росії.Там виготовляють продукцію для потреб авіації та космічної промисловості.