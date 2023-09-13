Уночі БпЛА атакував хімзавод у Тверській області: чим важливе це підприємство

Там виготовляють продукцію для потреб авіації та космічної промисловості.

Цієї ночі дрон-камікадзе атакував "Редкінський дослідний завод" у Тверській області Росії. За даними каналу Baza , близько 04:00 на територію складу, який у підприємства орендує "Спецнефтьпродукт", упав БпЛА, інформує ZN.ua .

Ілюстративне фото © АрміяInform

"В результаті вибуху було пошкоджено одну порожню цистерну, а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Тамтешній губернатор Ігорь Руденя підтвердив факт атаки . Він традиційно для російського чиновника зауважив, що дрон був збитий, цистерна, в яку поцілили уламки, була порожньою, й обійшовся інцидент без постраждалих.

Слід зауважити, що цей завод - одне з найстарших підприємств хімічної промисловості у Росії.Там виготовляють продукцію для потреб авіації та космічної промисловості.