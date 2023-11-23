Шойгу намагається зупинити істерики воєнкорів, які хочуть попередити Кремль про небезпеку на херсонському напрямку — аналітики

Російське керівництво продовжує стверджувати, що на цій ділянці фронту немає жодних змін. Втім, вони таки є.

Російська політична верхівка та Міноборони докладають зусиль, аби придушити істерики через успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Нещодавно під час однієї з нарад міністр оборони Сєргєй Шойгу запевняв, що окупанти перешкоджають усім спробам захисників провести вдалі десантні операції та завдають "колосальних втрат" ЗСУ, пишуть аналітики Інституту вивчення війни США, інформує ZN.ua.

Шойгу намагається зупинити істерики воєнкорів, які хочуть попередити Кремль про небезпеку на херсонському напрямку — аналітики
© Офіційний сайт Кремля

Експерти вважають, що заяви міністра націлені насамперед на деяких мілітарі-журналістів. Втім, там сумніваються, що такий метод подіє. Прикладом є вчорашній випадок, коли один блогерів повідомив, що ЗСУ знищили російську штурмову групу в районі села Кринки. А за кілька днів до цього інше джерело розповідало, що завдяки успішним діям захисників було ліквідовано 76 окупантів у 1-му батальйоні 35-ї ОМСБр, ті намагалися провести "відволікаючий маневр" у Скадовському районі.

Російські джерела також повідомляють, що на цій ділянці фронту росіяни відправляють на штурм поранених, а ще у них там немає розвідувальних БпЛА та вогневої підтримки, що також сповільнює просування. Ба більше, підрозділи ворога на цьому напрямку практично не взаємодіють.

Втім, Шойгу, схоже, не вірить в ці нарікання, адже він продовжує стверджувати, що на херсонському напрямку немає жодних змін. Тим часом ЗСУ продовжують свої операції та рухаються вперед.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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