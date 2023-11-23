Армія США намагається повернути солдатів, яких відрахувала за відмову вакцинуватися проти COVID-19

Хоча Міноборони все ще закликає всіх вакцинуватися проти коронавірусу, ставлення до невакцинованих пом'якшало на тлі недобору особового складу.

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Солдатам у США , відрахованим за відмову від вакцини проти COVID-19, військове керівництво розсилає інструкції про те, як повернутися на службу, повідомляє Business Insider із посиланням на військовий блог Task and Purpose.

Наголошується, що такі листи отримали вже приблизно 1900 військовослужбовців.

Зобов'язання вакцинуватися проти COVID, запроваджене американським Міноборони у листопаді 2021 року, скасували у січні 2023-го. Військовим дозволили не надавати довідку про вакцинацію, якщо вони мають на те релігійні, медичні чи інші причини. При цьому міністерство продовжує заохочувати всіх військовослужбовців до вакцинації.

Спроби повернути відрахованих військових здійснюються на тлі кадрової кризи у збройних силах США . За даними Army Times, в 2022 році армія США недоотримала близько 15 тисяч солдат, або 25%.

За словами міністра армії Крістін Вормут, відсоток молодих американців, які мають достатню фізичну та розумову підготовку для служби в армії, останнім часом значно скоротився. Крім того, все менше молодих американців зацікавлені у військовій службі.

"Коли ви дивитеся на покоління Z, то бачите, що довіра до інститутів багато в чому знижується", – сказала Вормут в інтерв'ю NPR.