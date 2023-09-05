Кулеба заявив, що в України є фотодокази падіння російських БпЛА в Румунії. Бухарест заперечує інцидент

Глава українського МЗС назвав ймовірну причину, чому Румунія відкидає інформацію про інцидент.

Українська сторона має фотодокази того, що російські БпЛА Shahed упали на територію Румунії під час чергової масованої дронової атаки окупантів на Україну в ніч на понеділок, 4 вересня. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ході спілкування з журналістами на тлі спростування Міністерства національної оборони Румунії, пише "Укрінформ", інформує ZN.ua.

Кулеба заявив, що в України є фотодокази падіння російських БпЛА в Румунії. Бухарест заперечує інцидент
Фото ілюстративне
© depositphotos/Lepasik

"Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська сторона – ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", – сказав Кулеба.

На думку глави МЗС, Бухарест зараз вирішив взяти паузу, щоб повністю вивчити ситуацію та зробити висновки. Як уточнив міністр, "є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими в безпосередній конфлікт".

Кулеба також заявив про готовність України поділитися наявними доказами, проте залишив для Румунії підготовку остаточних висновків. За його словами, румунська влада має не лише зробити висновки, а й розповісти, як буде на це реагувати.

"Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція", – додав дипломат.

Водночас, міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску стверджує, що територія її держави не зазнала ударів під час атаки РФ на українську портову інфраструктуру Дунаю, передає CNN.

"Звичайно, існує ризик нещасних випадків або інцидентів, але поки це не так", – розповіла вона, заперечивши наявність прямих військових загроз румунським території або територіальним водам у попередні дні з боку російських дронів.


Максим Царук, ZN.ua





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