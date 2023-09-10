Білорусь продовжила навчання для російських військових до 17 вересня

Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено.

Білорусь знову продовжила навчання рсійських військових на своїх полігонах щонайменше до 17 вересня. Про це повідомляє моніторингова група " Беларускі Гаюн ", інформує ZN.ua .

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«Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено мінімум до 17 вересня. Вихідними для деяких полігонів стали 9 та 10 вересня, але «Доманове», «Гожський» та «Обуз-Лісновський» працюють без перерви», - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група дає повний розклад навчань, які триватимуть на полігонах з 11 вересня й до зазначених термінів:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 16.09; полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 15.09; полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 16.09; полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 15.09; 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 15.09; 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" (Барановицький район) до 17.09; 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 17.09; полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 16.09.

Білорусько-російські навчання, які розпочались 29 квітня 2022 року, тривають вже 72 тижні.

Уряд Польщі заявив у липні, що планує збільшити свою військову присутність поблизу кордону з Білоруссю, а також збудувати там нову оборону. При цьому майбутнє найманців виявилось під питанням після того, як засновник ПВК Євгєній Прігожин загинув в авіакатастрофі. Раніше цього літа Росія розмістила в Білорусі ядерну зброю.