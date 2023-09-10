Білорусь продовжила навчання для російських військових до 17 вересня

Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено.

Білорусь знову продовжила навчання рсійських військових на своїх полігонах щонайменше до 17 вересня. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує ZN.ua.

Білорусь продовжила навчання для російських військових до 17 вересня
© Офіційний Telegram-канал Міністерства оборони Республіки Білорусь

«Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено мінімум до 17 вересня. Вихідними для деяких полігонів стали 9 та 10 вересня, але «Доманове», «Гожський» та «Обуз-Лісновський» працюють без перерви», - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група дає повний розклад навчань, які триватимуть на полігонах з 11 вересня й до зазначених термінів:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 16.09; полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 15.09; полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 16.09; полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 15.09; 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 15.09; 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" (Барановицький район) до 17.09; 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 17.09; полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 16.09.

Білорусько-російські навчання, які розпочались 29 квітня 2022 року, тривають вже 72 тижні.

Уряд Польщі заявив у липні, що планує збільшити свою військову присутність поблизу кордону з Білоруссю, а також збудувати там нову оборону. При цьому майбутнє найманців виявилось під питанням після того, як засновник ПВК Євгєній Прігожин загинув в авіакатастрофі. Раніше цього літа Росія розмістила в Білорусі ядерну зброю.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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