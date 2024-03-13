Австрія висилає двох російських дипломатів: Росія обурена

За головування у МЗС країни Карін Кнайсль в Австрію прибуло чимало російських шпигунів.

Австрія висилає двох російських дипломатів: Росія обурена
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Австрія оголосила про висилку двох російських дипломатів, пише австрійське видання Die Presse, інформує ZN.ua.

Співробітників російського посольства у Відні буде вислано «у зв'язку із несумісністю з їхнім дипломатичним статусом», уточнює видання з посиланням на МЗС країни. Обидва дипломати, як уточнила газета Heute, мають залишити Австрію до 19 березня.

У посольстві Росії в Австрії обурилися рішенням оголосити двох співробітників російського диппредставництва персонами нон ґрата, заявивши, що жодних доказів порушень ними Віденської конвенції про дипломатичні зносини немає.

У МЗС РФ пригрозили, що вживуть «заходів у відповідь».

Die Presse також повідомляє, що за даними розслідування Карін Кнайсль, колишня міністерка закордонних справ Австрії, хотіла створити в МЗС тіньову розвідувальну службу. Право-популістська і націонал-консервативна партія Австрії FP?, представницею якої є Кнайсль, не вперше підозрюється у зв’язках із Кремлем. Сама міністерка наразі живе в Росії.

Партія нібито просувала інтереси Росії в Австрії «на шкоду безпеці країни, свободі ЗМІ та політичному демократичному ладу». Разом із тим, у МЗС Австрії заявили, що цей план за участю Кнайсль не вийшов за межі стадії планування.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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