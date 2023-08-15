Великобританія попередила про можливі теракти у Швеції: названа причина

Громадян закликають бути пильними.

Велика Британія попередила громадян, котрі їдуть у Швецію, про можливі терористичні атаки після спалення священної книги Корану антиісламськими активістами. Ці акції протесту обурили мусульман, інформує ZN.ua.

Великобританія попередила про можливі теракти у Швеції: названа причина
© Pixabay

В оновлених рекомендаціях для подорожей від 13 серпня міністерство закордонних справ країни повідомило, що шведська влада успішно зірвала низку запланованих нападів і провела декілька арештів.

«У всьому світі існує підвищена загроза терористичних атак із боку груп або окремих осіб, мотивованих конфліктом в Іраку та Сирії. У цей час варто бути пильним», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці липня у шведському Стокгольмі двоє чоловіків підпалили Коран. Ця акція була схожа на попередні, які викликали напруженість у відносинах між Швецією та країнами Близького Сходу.


Володимир Дедей, ZN.ua





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