Великобританія попередила про можливі теракти у Швеції: названа причина
Громадян закликають бути пильними.
Велика Британія попередила громадян, котрі їдуть у Швецію, про можливі терористичні атаки після спалення священної книги Корану антиісламськими активістами. Ці акції протесту обурили мусульман, інформує
В оновлених рекомендаціях для подорожей від 13 серпня міністерство закордонних справ країни
«У всьому світі існує підвищена загроза терористичних атак із боку груп або окремих осіб, мотивованих конфліктом в Іраку та Сирії. У цей час варто бути пильним», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці липня у шведському Стокгольмі двоє чоловіків підпалили Коран. Ця акція була схожа на попередні, які викликали напруженість у відносинах між Швецією та країнами Близького Сходу.