Великобританія попередила про можливі теракти у Швеції: названа причина

Громадян закликають бути пильними.

Велика Британія попередила громадян, котрі їдуть у Швецію, про можливі терористичні атаки після спалення священної книги Корану антиісламськими активістами. Ці акції протесту обурили мусульман, інформує ZN.ua .

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В оновлених рекомендаціях для подорожей від 13 серпня міністерство закордонних справ країни повідомило , що шведська влада успішно зірвала низку запланованих нападів і провела декілька арештів.

«У всьому світі існує підвищена загроза терористичних атак із боку груп або окремих осіб, мотивованих конфліктом в Іраку та Сирії. У цей час варто бути пильним», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці липня у шведському Стокгольмі двоє чоловіків підпалили Коран. Ця акція була схожа на попередні, які викликали напруженість у відносинах між Швецією та країнами Близького Сходу.