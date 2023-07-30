Угорська опозиція скликає засідання парламенту для схвалення заявки Швеції в НАТО — партія Орбана бойкотує зібрання

Партія одіозного прем'єра Угорщини має дві третини голосів у парламенті.

Угорська опозиція ініціює скликання на понеділок, 31 липня, засідання парламенту для голосування щодо членства Швеції в НАТО та деяких інших питань, інформує ZN.ua.

Угорська опозиція скликає засідання парламенту для схвалення заявки Швеції в НАТО — партія Орбана бойкотує зібрання
© REUTERS/Bernadett Szabo

Водночас, правляча партія «Фідес», лідером якої є прем’єр-міністр Віктор Орбан ймовірно, проігнорує засідання.

Принаймні, речник прем’єр-міністра Віктора Орбана заявив, що «партія не бачить причин поспішати, і збиратись у позачерговому форматі замість звичайного графіка».

Тож «Фідес» не має наміру голосувати за нового члена НАТО до осіні — доки не завершаться парламентські літні канікули.

Сара Свенссон, угорський експерт і політолог з Хальмстадського університету, вважає, що на засідання у понеділок прийде лише опозиція, тож парламент не зможе ухвалити жодного ршення.

«Опозиція іноді вдається до такого кроку. За час правління «Фідес» подібна ситуація відбувалась 16 разів. Жодного разу це не призвело до жодного рішення, але це є способом привернути увагу до проблеми», — пояснила вона.

«Фідес» — правляча партія в Угорщині, яка має дві третини місць у парламенті, тож ухвалити без них рішення фактично неможливо.

Уряд Орбана ніколи не давав жодних конкретних пояснень своїм коливанням щодо затягування ратифікації вступу Швеції до НАТО. Експерти вважають, що правляча партія сприймає це в якості козирної карти —як певний важіль для переговорів.

Можливо, вони не захочуть відмовлятися від цієї карти, поки Угорщина не стане останньою країною, яка схвалить заявку.

Дещо незвичайним є те, що провідні політики «Фідес», такі як Орбан і президент країни Каталін Новак, раніше заявляли, що вони за приєднання Швеції.

Водночас, вони стверджують, що в партії є інші політики, які заявку Стокгольма не підтримують. Це не цілком достовірний аргумент, адже «Фідес» є керованою згори політичною силою.

У Будапешті неодноразово заявляли, що Угорщина не буде останньою країною, яка прийме рішення, тому, швидше за все, голосування в якийсь момент таки відбудеться, ймовірно, цієї осені.

«Було так багато рухів туди й назад, так багато зустрічей, тому я вірю в це», — наголосила Сара Свенссон.

Угорський парламент мав розглянути ратифікацію членства Швеції в НАТО ще до початку літніх канікул, втім, зрештою, голосування у черговий раз перенесли на осінь.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган пообіцяв, що парламент Туреччини присвятить перше засідання після літніх канікул розгляду заявки Швеції на членство в НАТО.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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