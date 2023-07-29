В ОК "Південь" заявили, що Україна реагуватиме на можливі провокації окупантів у Чорному морі

Гуменюк зазначила, що наша країна оперативно відреагує на дії військ РФ викриттям.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що наша країна готова до того, що російські окупаційні війська можуть провести операцію під чужим прапором у Чорному морі, повідомляє "Укрінформ".

В ОК
© Суспільне Херсон

"Ми відстежуємо всі ці повідомлення, всю цю логіку розвитку подій і готові до того, що можуть бути провокації. З нашого боку буде абсолютно зрозуміле їх викриття", - наголосила Гуменюк, інформує ZN.ua.

Речниця зазначила, що за час дії "зернової угоди" окупанти звинувачували ЗСУ у використанні зернового коридору для того, аби спрямовували нібито дрони на їхні кораблі.


Анна Конюченко, ZN.ua





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