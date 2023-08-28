Зеленський заявив, про можливість «демілітаризації Росії на території українського Криму»

Президент у питанні Криму надає перевагу дипломатії, а не військовим інструментам

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість дипломатичного шляху деокупації Криму від росіян – після того, як секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що Крим, найімовірніше, доведеться звільняти саме військовим шляхом. Про це президент сказав в інтерв’ю ведучій Наталії Мосейчук, відповідаючи на запитання, чому він не впевнений, що «ми повинні говорити про військову деокупацію Криму»?

Зеленський заявив, про можливість «демілітаризації Росії на території українського Криму»
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«Менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було б краще. Я так вважаю. Я думаю, перш за все, про тих, хто це [звільнення військовим шляхом] буде виконувати», – сказав Зеленський, інформує ZN.ua.

Нагадаємо, що раніше Зеленський вже заявляв про можливі переговори після виходу ЗСУ до Криму. Він казав, що президент Росії Владімір Путін сам їх шукатиме, коли побачить українські сили знаходяться біля адмінкордону. Тоді ж президент підтвердив, що цей план обговорювався із директором ЦРУ Вільямом Бернсом, коли той приїздив до Києва на початку червня.


Стас Константинов, ZN.ua





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