Зеленський заявив, про можливість «демілітаризації Росії на території українського Криму»

Президент у питанні Криму надає перевагу дипломатії, а не військовим інструментам

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість дипломатичного шляху деокупації Криму від росіян – після того, як секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що Крим, найімовірніше, доведеться звільняти саме військовим шляхом. Про це президент сказав в інтерв’ю ведучій Наталії Мосейчук, відповідаючи на запитання, чому він не впевнений, що «ми повинні говорити про військову деокупацію Криму»?

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«Менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було б краще. Я так вважаю. Я думаю, перш за все, про тих, хто це [звільнення військовим шляхом] буде виконувати», – сказав Зеленський, інформує ZN.ua .

Нагадаємо, що раніше Зеленський вже заявляв про можливі переговори після виходу ЗСУ до Криму. Він казав, що президент Росії Владімір Путін сам їх шукатиме, коли побачить українські сили знаходяться біля адмінкордону. Тоді ж президент підтвердив, що цей план обговорювався із директором ЦРУ Вільямом Бернсом, коли той приїздив до Києва на початку червня.