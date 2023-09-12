У Швеції вперше заговорили про надання Україні літаків JAC-39 Gripen

Раніше уряд країни погоджувався виключно на навчання українських пілотів.

Уряд Швеції найближчим часом доручить Збройним силам дослідити умови можливої відправки літаків JAS-39 Gripen Україні. Ймовірно, про це оголосять в четвер, повідомляє шведське Radio Ekot , інформує ZN.ua .

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Серед іншого, уряд хоче дослідити, як передача літаків Україні впливає на обороноздатність Швеції та як швидко Швеція може отримати нові літаки Gripen як компенсацію відправленим. Як відомо, ці борти досі перебувають у виробництві компанії SAAB.

За інформацією видання, збройні сили Швеції повинні надати відповідь у листопаді. Після цього Уряд зможе вирішити, чи доцільно відправляти винищувачі Gripen в Україну.

Saab JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його розробка розпочалася у 1979 році, а у 1988-му літак уперше злетів. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки та Таїланду. Також рішення придбати JAS 39 ухвалила Бразилія.

Максимальна швидкість на великій висоті – 2130 км/год, на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Гріпен" має на озброєнні 1?27 мм гармату Mauser BK-27 із боєкомплектом 120 снарядів.