Рішення щодо заявки Швеції до НАТО ухвалить парламент Туреччини – Ердоган

Рішення буде ухвалено у жовтні.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган пообіцяв, що парламент Туреччини присвятить перше засідання після літніх канікул розгляду заявки Швеції на членство в НАТО, інформує ZN.ua.

Рішення щодо заявки Швеції до НАТО ухвалить парламент Туреччини – Ердоган
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Він нагадав, що турецька сторона повідомила Швецію про свої занепокоєння у сфері безпеки у зв'язку з наміром скандинавської країни вступити до НАТО.

"З відкриттям нашого парламенту 1 жовтня ми зробимо свій внесок. Ми не сумніваємося, що наші депутати зроблять все, що вимагають інтереси нашої країни, відповідно до своєї совості", - заявив Ердоган, передає Hurriyet.

Він нагадав, що у спільній заяві за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі було визначено кроки, які необхідно зробити для членства Швеції в Альянсі.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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