Суд у Швеції звільнив з-під варти російського шпигуна

Імовірного співробітника російської розвідки відпустили зі слідчого ізолятора до винесення вироку.

Стокгольмський суд звільнив з-під варти російсько-шведського громадянина, обвинуваченого у передачі західних технологій Росії, повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua .

Сєргєй Скворцов перебуває під вартою з моменту арешту у його будинку у Стокгольмі в листопаді 2022 року.

Окружний суд Стокгольма заявив у понеділок, що «вирішив, що більше немає підстав тримати підсудного під вартою».

60-річний чоловік жив у Швеції з 1990-х років та керував імпортно-експортними компаніями.

Його звинувачують у незаконній розвідувальній діяльності проти США та Швеції протягом більше десяти років до його арешту в листопаді 2022 року.

Прокуратура вимагала для Скворцова тюремного ув’язнення до п’яти років, стверджуючи, що він був «агентом із закупівель» для великої російської організації, яка купувала технології, що наразі недоступні Москві через санкції.