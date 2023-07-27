У Швеції заявили про зростання терористичної загрози після спалення Корану — Bloomberg

Оцінка терористичної загрози на "підвищеному" рівні.

Швеція попередила про погіршення ситуації з безпекою після того, як дезінформаційні кампанії та спалення Корану розпалили ненависть до скандинавської країни в мусульманському світі. Про це повідомляє Bloomberg.

У Швеції заявили про зростання терористичної загрози після спалення Корану — Bloomberg
© Pixabay

Служба безпеки країни заявила, що "зараз має справу з постійними загрозами нападів, спрямованих на Швецію та її інтереси", згідно із заявою в середу, 26 липня, у якій вона зберегла оцінку терористичної загрози на "підвищеному" рівні - три бали за п'ятибальною шкалою.

Після того, як Швецію вважали толерантною країною, дезінформаційні кампанії змінили сприйняття, зобразивши її як "країну, ворожу до ісламу та мусульман, де напади на мусульман санкціоновані державою і де мусульманські діти можуть бути викрадені соціальними службами", заявили офіційні особи.

Спалення Корану відбуваються у Швеції з січня, з метою зірвати ратифікацію її заявки на вступ до НАТО. Це викликало протести в мусульманських країнах. Минулого тижня посольство скандинавської країни в Багдаді зазнало нападу, а Ірак розірвав зв'язки зі Швецією.

Уряд Швеції розкритикував спалення Корану. Протягом останніх місяців поліція країни неодноразово відмовляла у дозволах на демонстрації, пов'язані з оскверненням книги, посилаючись на міркування національної безпеки. Але ці рішення були скасовані судами, які постановили, що свобода слова має бути пріоритетом, якщо немає безпосередньої загрози громадській безпеці.

З 2010 року оцінка загрози перебуває на третьому рівні. Найвищий рівень за шкалою, п'ятий, сигналізує про безпосередню небезпеку.

Швеція і Фінляндія відмовилися від позаблоковості після вторгнення Росії в Україну минулого року, прагнучи більшої безпеки шляхом вступу до НАТО. Фінляндія стала членом НАТО у квітні, але для Швеції цей процес повільніший. Туреччина, зокрема, звинувачувала Швецію в наданні притулку політичним активістам, яких вона вважає терористами.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган відмовився від заперечень проти заявки Швеції, але повідомив, що вступ країни до Альянсу турецький парламент розглядатиме не раніше осені цього року.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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